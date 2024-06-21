Юморист Мусагалиев рассказал, как его не пустили в «спортивках» в караоке в Сочи

Популярный российский комик и телеведущий Азамат Мусагалиев рассказал, как его не пустили в музыкальный ресторан в Сочи.

По словам Мусагалиева, комичный случай произошел с ним, когда он вместе с супругой отдыхал в горах во время карантина из-за коронавируса. Азамат Мусагалиев предложил жене съездить в город в популярный караоке-ресторан.

«Мы проходим без очереди, чуть-чуть нагловато. Мы подходим, мне говорят: «В спортивных нельзя»», — рассказал Мусагалиев в шоу «Я себя знаю!» в соцсети «ВКонтакте».

По словам комика, сотрудники караоке-ресторана узнали его, однако не стали нарушать установленный дресс-код, пишет Lenta.ru.

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