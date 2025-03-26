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Юлия Вдовина: «Точки роста» Успенского района посещают более 3 тыс. детей

Ссылка https://kuban24.tv/item/yuliya-vdovina-tochki-rosta-uspenskogo-rajona-poseshhayut-bolee-3-tys-detej
Юлия Вдовина: «Точки роста» Успенского района посещают более 3 тыс. детей
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — и. о. заместителя главы Успенского района по социальному комплексу Юлия Вдовина, директор Дома культуры в селе Марьино Ольга Татаринцева, начальник управления образования администрации Успенского района Андрей Ткачев, главный врач ГБУЗ «Успенская ЦРБ» Карен Григорьев.

В этом выпуске «Дня Успенского района» «Детали» подробно разобрали развитие в муниципалитете социальной сферы.

В Успенском районе успешно функционируют национальные проекты и краевые государственные программы, плоды этой работы могут ощутить на себе жители даже маленьких станиц и поселков. «Детали» посетили новую детскую площадку и современный Дом культуры села Марьино, население которого составляет всего 2 тыс. человек, а также детский сад № 10 районного центра и центральную районную больницу.

Автор: Игорь Щеткин

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