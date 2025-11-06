Logo
Юлия Репнова: хроническая усталость — верный признак эндокринного заболевания

Юлия Репнова: хроническая усталость — верный признак эндокринного заболевания
Гости программы «Детали» — врач-эндокринолог многопрофильной клиники CL CLINIC Юлия Репнова, фитнес-тренер, тренер по растяжке Таисия Барковская, банный технолог «Суворовских бань» Юлия Щербакова.

Более половины россиян постоянно чувствуют себя уставшими. Так утверждают исследования ВЦИОМ. Как показал опрос, 37% россиян чувствуют усталость ежедневно, 26% — несколько раз в неделю, только 8% никогда не ощущают усталости. Синдром хронической усталости — это необъяснимое и подавляющее физическое и умственное истощение, которое мешает выполнять даже самые простые действия.

В «Деталях» обсудили, почему современные люди часто устают и что с этим делать.

Игорь Щеткин

