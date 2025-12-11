Logo
Юлия Приходько: мы постоянно готовы помочь инвестору

Гости программы «Детали» — директор Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края Юлия Приходько, эксперт при комитете ГД РФ по малому и среднему предпринимательству Мурат Дударев.


Агентство по привлечению инвестиций в этом году вошло в топ-7 лучших в России. Учреждение создали в 2022 году по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева. Сегодня Агентство сопровождает почти пятую часть всех инвестпроектов региона. О вкладе агентства в общую копилку вложений рассказали в программе «Детали».

