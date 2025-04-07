Юлия Маслова: интернет безопасен, если грамотно им пользоваться

Гости программы «Детали» — руководитель школы детской безопасности «Стоп угроза» Юлия Маслова, клинический психолог Светлана Тимченко, эксперт Лиги безопасного интернета Лев Крутов, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Павел Ерагер.

В минувшую пятницу, 4 апреля, отметили Международный день интернета. Некоторые пользователи находят дату праздника — 04.04 — символичной, так как она напоминает ошибку 404 «Страница не найдена».

Своим праздником этот считают день программисты, веб-мастера, дизайнеры, разработчики игр, блогеры, а также все пользователи, которые не представляют свою жизнь без всемирной паутины.

О том, какой интернет сегодня и какие опасности он скрывает, поговорили в «Деталях».