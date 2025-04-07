Юлия Короткова: мы хотим стимулировать молодежь и развивать экономику России

Гостья программы «Хорошее утро» — лидер сообщества «Росмолодежь. Предпринимай» Юлия Короткова.

Кубанцы в возрасте с 18 до 35 лет, имеющие предпринимательскую жилку, могут реализовать свой потенциал. Поможет в этом сообщество «Росмолодежь. Предпринимай». Чтобы стать его частью, необходимо обратиться в краснодарский Молодежный центр развития личности, либо отправить запрос на платформе.

Как именно сообщество помогает молодым бизнесменам, чему обучают их, как поддерживают проекты предпринимателей — обо всем рассказали в «Хорошем утре».