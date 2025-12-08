Юлианна Шашкова: помогаем превратить инновационную идею в бизнес

Гости программы «Детали» — заместитель исполнительного директора Фонда развития инноваций Краснодарского края Юлианна Шашкова, студент третьего курса КубГТУ, победитель конкурса «Умник» Кирилл Ковалев, участники команды «ИИдейные 2.0», победившие на хакатоне проекта «Воронка инновационных стартапов».

Первый хакатон пятого сезона краевого проекта «Воронка инновационных стартапов» прошел в Краснодаре. В нем приняли участие 15 команд. За 48 часов они разработали прототипы сервисов для создания проекта ремонта.

Проект «Воронка инновационных стартапов» реализует Фонд развития инноваций при поддержке регионального департамента развития бизнеса Краснодарского края и в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Каков инновационный вклад кубанских разработчиков в экономику региона, рассказали в программе «Детали».