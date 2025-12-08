Logo
Юлианна Шашкова: помогаем превратить инновационную идею в бизнес

Ссылка https://kuban24.tv/item/yulianna-shashkova-pomogaem-prevratit-innovatsionnuyu-ideyu-v-biznes
Юлианна Шашкова: помогаем превратить инновационную идею в бизнес
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель исполнительного директора Фонда развития инноваций Краснодарского края Юлианна Шашкова, студент третьего курса КубГТУ, победитель конкурса «Умник» Кирилл Ковалев, участники команды «ИИдейные 2.0», победившие на хакатоне проекта «Воронка инновационных стартапов».

Первый хакатон пятого сезона краевого проекта «Воронка инновационных стартапов» прошел в Краснодаре. В нем приняли участие 15 команд. За 48 часов они разработали прототипы сервисов для создания проекта ремонта.

Проект «Воронка инновационных стартапов» реализует Фонд развития инноваций при поддержке регионального департамента развития бизнеса Краснодарского края и в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Каков инновационный вклад кубанских разработчиков в экономику региона, рассказали в программе «Детали».

Валерия Казанцева

Теги:
