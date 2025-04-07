Юлианна Лоточникова: ждем каждого желающего в нашу команду волонтеров

Гости программы «Детали» — председатель Краснодарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», начальник отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи ГКУ Краснодарского края «Центр гражданского воспитания молодежи Кубани» Юлианна Лоточникова, координатор Анапского местного отделения ВОД «Волонтеры Победы» Алина Удачина, автор и ведущая программ телеканала «Кубань 24» Александра Проскурина.





Месяц остался до великого праздника День Победы. На протяжении всего года в Краснодарском крае проходят различные патриотические мероприятия и акции в честь 80-летия Победы. В первую очередь при определении форматов и организации учитывают безопасность гостей и жителей региона. Какие патриотические акции уже прошли, что впереди, как привлекают молодежь — рассказали в «Деталях».