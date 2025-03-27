Юлиана Передерий: необычные вакансии привлекают внимание соискателей

Гости программы «Детали» — руководитель маркетинга портала по поиску работы и работников HH.ru Юлиана Передерий, руководитель учебного хозяйства «Конезавод Курганинский» Мурат Хапачев, старший тренер дельфинария «Сочи-Парка» Олег Остапчук.

В Краснодарском крае наблюдается интерес к необычным вакансиям. Среди самых оригинальных — тренер морских млекопитающих, обрезчик копыт, дверник и маслодел.

Можно ли действительно получить нестандартную специальность или это пиар-ход работодателей — рассказали в «Деталях».