Юлиана Лоточникова: в год проводим более 7 тысяч акций для молодежи

Гости программы «Детали» — заместитель руководителя Центра гражданского воспитания молодежи департамента молодежной политики Кубани Юлиана Лоточникова, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории, сотрудник Краевого центра охраны здоровья семьи и репродукции Инна Анискова, член регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Светлана Трофименко.



В этом году Всероссийское движения Волонтеры Победы отмечают 10-летие. В их числе уже более миллиона. Есть такие и в Краснодарском крае. Это одна из многочисленных организаций. И к ним продолжают примыкать неравнодушные жители Кубани. Волонтеры Победы участвуют во всех федеральных акциях, например: «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Красная гвоздика», «Окна победы», «Стена памяти». Активисты ездят на федеральные волонтерские форумы. О работе неравнодушных людей поговорили в программе «Детали».