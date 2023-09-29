ЮИДовцы Кубани примут участие в финале конкурса «Безопасное колесо» в Анапе

Ежегодный Всероссийский конкурс юных инспекторов дорожного движения пройдет с 30 сентября по 7 октября в ВДЦ «Смена». Он объединит 365 детей от 10 до 12 лет из 89 регионов России.

За звание лучшей команды поборются и юные инспекторы школы № 1 Калининского района. Финалисты продемонстрируют знания ПДД, основ оказания первой помощи, мастерство фигурного вождения велосипеда и управление им по автогородку.

Кроме того, участников ждет экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и творческий конкурс по теме безопасности дорожного движения. Организаторы готовят и культурно-просветительскую программу — детям проведут обзорную экскурсию по Анапе и археологическому музею-заповеднику «Горгиппия».

Главная цель конкурса — воспитание законопослушных участников дорожного движения через вовлечение в захватывающее состязание. Мероприятие проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Победителей по результатам командного первенства наградят на торжественной церемонии 6 октября, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

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