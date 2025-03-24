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Юбилей легенды: краснодарцы отметили 10 лет бани “Три богатыря”

Пресс-релиз
24.03.2025 12:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/yubilej-legendy-krasnodartsy-otmetili-10-let-bani-tri-bogatyrya
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19 марта 2025 года баня «Три богатыря», ставшая одним из символов Краснодара, отметила свой 10-летний юбилей. Это событие собрало десятки гостей, которые пришли не только за паром, но и за атмосферой праздника, тепла и традиций.

Праздничная программа продолжалась до позднего вечера. Гостей встречали живой музыкой: аккордеонист создавал уютную атмосферу, а известный силач-рекордсмен Дмитрий Халаджи удивлял зрелищными номерами, демонстрируя богатырскую мощь.

Особой популярностью пользовалась фотозона, где каждый мог сделать памятный снимок в тематическом оформлении. Гости также получили подарки и брендированные футболки, которые стали приятным напоминанием о празднике.

Но главным героем вечера, конечно, оставалась сама баня. Коллективные парения, спа-терки, массаж и контрастные процедуры – все это создавало неповторимую атмосферу мужского клуба, где царит уважение к традициям и забота о здоровье.

«Три богатыря» – это не просто баня, а место, где история встречается с современностью. Здание, построенное в 1917 году, уже более века остается местом притяжения для горожан. А 10 лет назад здесь возродили #традициикраснодарскогопара, и баня стала настоящей достопримечательностью Краснодара.

Юбилейный вечер завершился, но двери «Трех богатырей» всегда открыты для тех, кто ценит атмосферу, традиции и хороший пар.

Адрес: ул. Фрунзе, 135
Подробности: +79882438800
Сайт: bogatyry.ru

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