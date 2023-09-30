Ящерицу с некрозом хвоста и лап пытаются спасти в ветслужбе Кавказского района

О необычном пациенте управления ветеринарии Кавказского района рассказали в профильном департаменте Краснодарского края.

На попечении ветврачей оказалась 9-месячная ящерица эублефар.

Из-за неправильного содержания и несбалансированного рациона питания у ящерицы развился некроз хвоста и пальцев задних лап. Специалисты пришли к выводу, что пациенту требуется ампутация, иначе некроз распространится, и питомец умрет.

В департаменте ветеринарии Кубани призвали владельцев экзотичных животных тщательно ухаживать за ними, а тех, кто хочет завести необычного питомца, трезво оценить, получится ли обеспечить ему достойную жизнь, пропитание и уход.

Читайте также: ослабленного и потерявшегося пеликана спасли в Ейском районе.