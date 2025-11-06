Янина Скорикова: температура воды в море +17 °C, самые смелые еще купаются

Гостья программы «Детали» — заместитель главы города-курорта Геленджика Янина Скорикова.

Геленджик открыл зимние пляжи — 1 ноября курорт открыл 18 площадок для любителей полюбоваться зимним морем. Для туристов подготовлены концерты, спортивные игры, кинопоказы и творческие встречи на берегу. Проходить они будут каждую неделю до 27 декабря.

О работе зимних пляжей, предстоящих новогодних праздниках и о других важных событиях, которые один из самых популярных кубанских курортов подготовил до следующего активного сезона — в «Деталях».