Яна Шрамко: пик заболеваемости гриппом традиционно ожидается в январе-феврале

Гости программы «Детали» — врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья Яна Шрамко, врач-кардиолог городской поликлиники № 7 Краснодара Анастасия Игнатьева, участковый врач-педиатр детской поликлиники № 4 Краснодара Анна Филимонова, ЛОР-врач городской поликлиники № 26 Краснодара Анна Грицай.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России продолжает расти. Только за последнюю неделю случаи болезней выросли на 19,3%. Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада.



В Краснодарском крае, по данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости гриппом ниже среднего. Зарегистрировано более 2 тыс. случаев. Массовых случаев заражения гриппом и ОРВИ не выявлено.

В Госдуме призвали временно перевести сотрудников на удаленную работу в регионах, где высокий уровень заболевших. Даст ли это эффект, как не заболеть в сезон ОРВИ, чем опасно самолечение — обсудили в «Деталях».