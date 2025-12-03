Яна Колесник: количество снятых на Кубани фильмов ежегодно увеличивается

Гости программы «Детали» — начальник отдела развития экспортной деятельности и поддержки кинематографии департамента развития бизнеса и ВЭД Краснодарского края Яна Колесник, заместитель директора Фонда развития промышленности Краснодарского края Юлия Любименко, режиссер Кирилл Седухин.

В Краснодаре прошло заседание кинокомиссии. Обсуждали развитие системы пресс-туров, продвижение региональных брендов, внедрение федеральной платформы «КиноПрофи» и создание кинокластера. Вклад кино в экономику региона стал темой программы «Детали».