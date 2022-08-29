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Яхтсмены Краснодарского края завоевали награды на Спартакиаде в Санкт-Петербурге

Спорт
29.08.2022 18:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/yahtsmeny-krasnodarskogo-kraya-zavoevali-nagrady-na-spartakiade-v-sankt-peterburge
Видео канала «Кубань 24»

Для сильнейших яхтсменов России Спартакиада в Санкт-Петербурге — непростое испытание. Долгое ожидание на воде и на берегу, к тому же еще и вечерние старты.

Все подстраивались под ветер. И по-настоящему удачным можно назвать лишь третий день регаты. Удалось провести все гонки. В классе парусных досок IQFoil первое место занял сочинец Александр Аскеров. В женском дивизионе бронза у Полины Фирсовой. Она также из Сочи. Трудно было противостоять лидерам сезона в классе «470». Экипаж геленджичанина Дениса Грибанова и москвички Алисы Кирилюк был на высоте, несмотря на то, что соперники научились наступать на пятки.

«Здесь тоже было напряжение. Одна гонка может решить судьбу, потому что гонок очень мало и не будет возможности отыграться. Каждой гонке уделяешь внимание и стараешься пройти, как последнюю», — сказал победитель Спартакиады сильнейших по парусному спорту в классе «470» Денис Грибанов.

«Соревнования были сложными. Погодные условия — плохие. Очень слабый ветер дает шансы всем. Если сильный ветер — он больше физически и технически, то слабая погода менее предсказуемая», — сказал победитель Спартакиады сильнейших по парусному спорту в классе «Лазер-стандарт» Сергей Комиссаров.

Несмотря на сюрпризы погоды, хозяева стартов предсказуемо взяли больше всех медалей. У сборной Санкт-Петербурга — первое место. Вторые — кубанские яхтсмены. Тройку сильнейших регионов замкнули спортсмены из Москвы.

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