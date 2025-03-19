Wildberries увеличил плату за возврат товар, который клиент не забрал из ПВЗ

Маркетплейс Wildberries увеличил до 200 рублей плату за возврат товара, который клиент не забирал в течение 14 дней из пункта выдачи заказов (ПВЗ). Нововведение уже вступило в силу.

В пресс-службе WB уточнили, что если клиент все же пришел за товаром, но тот ему не подошел, то в этом случае возврат осуществляется на прежних условиях — ранее стоимость возврата заказа составляла 100 рублей,

Там также добавили, что количество невыданных товаров не превышает 1% от общего объема, сообщает 360.ru со ссылкой на ТАСС.

Ранее на Wildberries, а также Ozon у жителей Краснодара появилась возможность приобрести авто с пробегом. Новая категория товаров будет представлена совместно с брендом Pango Cars, специализирующимся на продаже авто с пробегом, и будет представлена в регионе впервые.

Представленные на маркетплейсах машины будут сертифицированы и включать комплексную техническую и юридическую проверки, предпродажную подготовку, а также постгарантийную поддержку на основные узлы и агрегаты сроком на год или 20 тыс. км пробега при соблюдении регламентов производителя.

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