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Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»

Экономика
18.08.2022 17:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/wildberries-podal-zayavku-na-registratsiyu-brenda-yagodki
Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»
Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»

Об этом сообщили представители компании. Ранее, 15 августа на сайте маркетплейса привычное название Wildberries сменили на «Ягодки», но на следующий день его убрали.

«Во избежание регистрации данного названия со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой», — цитирует представителя Wildberries РИА «Новости».

Wildberries — это международный маркетплейс, основанный россиянкой Татьяной Бакальчук. В 2020 году оборот компании составил 437,2 млрд рублей. Слово Wildberries с английского языка переводится как дикие ягоды.

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