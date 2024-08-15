Взрывы, учебная стрельба и сирены будут звучать 15 августа в Новороссийске

На территории Восточного внутригородского района на улице Ревельской 15 августа с 9:00 до 10:00 будут проводить проверку системы оповещения.

В связи с этим включат сирены. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Кроме того, 15 августа в карьерах цементных заводов «Первомайский» в поселке Верхнебаканском и «Пролетарий» с 13:00 до 15:00 будут проводить взрывные работы.

В этот же день с 21:00 по 23:00 силы Новороссийской ВМБ проведут учения в акватории морского порта Новороссийск. Во время учений отработают действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: взрывные работы проведут 16 августа на цементном заводе в Новороссийске.