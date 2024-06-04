Выжить в пекло: где искать прохладу в Краснодаре при жаре +40 °С

В Краснодаре установлен новый температурный рекорд года: впервые в самом начале июня столбики термометра добрались до отметки +40 °С. В связи с этим многие жители краевой столицы жалуются на неработающие, либо плохо функционирующие кондиционеры и в общественном транспорте, и на работе.

Оснащение транспортного средства кондиционером зависит, по большей части, от его новизны. Так, в трамваях, автобусах и троллейбусах новых моделей — прохладно. Также есть определенный стандарт, при котором кондиционер обязаны включить.

«При наступлении среднесуточной температуры +20 °С, в салоне должна поддерживаться температура не больше +25 °С. То есть, если ночью +20 °С, а днем +25 °С, то кондиционер включается по стандарту и по обращениям пассажиров», — рассказывает главный инженер МУП «КТТУ» Геннадий Фролов.

Существуют и требования, регулирующие работу автобусов в таких условиях.

«Не все маршруты Краснодара должны быть оснащены кондиционерами. Оснащены либо те, что идут по брутто-контракту, которые заключались в несколько последних лет, либо предыдущие. К недобросовестным перевозчикам применяются штрафы — около 50 тыс. рублей на юридическое лицо», — сообщает президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.

На работе тоже не у всех есть кондиционер. И люди спасаются кто как может: кто-то пьет холодный квас, кто-то — покупает кондиционер. Чтобы это исправить, нужно обратиться в госинспекцию труда.

«Работнику необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда в Краснодарском крае по защите своих трудовых прав. Если нарушаются права именно рабочего места, тот же самый температурный режим, то он может обратиться в Роспотребнадзор», — делится врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда Илья Кондратенко.

Врачи говорят, что те, кто вынужден трудится в подобных условиях, должны уделять здоровью большое внимание: пить больше воды, стараться как можно чаще выходить из душных помещений на свежий воздух. Это поможет избежать кислородного голодания.

«При избыточной концентрации углекислого газа наступает гипоксия. Сначала эти симптомы проявляются незаметно: появляются быстрая утомляемость, снижение работоспособности», — рассказывает врач-методист краевого «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» министерства здравоохранения Краснодарского края Анна Зорина.

Из-за жары 5 и 6 июня в краснодарских парках на время ограничат работу аттракционов. Работать они не будут два часа — с 13:00 до 15:00.