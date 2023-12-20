Выставку-форум «Россия» в Москве посетили уже более 3 млн человек

Международная выставка начала работать на ВДНХ с 4 ноября. На ней представлены важнейшие достижения России и тематические стенды каждого региона.

За 1,5 месяца выставку-форум «Россия» посетили уже более 3 млн человек. Трехмиллионным посетителем 19 декабря стал Алексей Козырев, который приехал в столицу вместе с женой из Барнаула. Семья получила специальный подарок — открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина. Глава государства подписал ее на выставке «Россия» в минувшее воскресенье во время посещения Павильона № 75 на ВДНХ. Там он осмотрел региональные экспозиции.

«Мы любим путешествовать — особенно на автомобиле: Крым, Сочи, Забайкалье. Сюрприз, конечно — нет слов. Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. И гордость нас распирала — решили посмотреть своими глазами», — рассказал Алексей Козырев.

Для Алексея и Елены Козыревых также организовали экскурсию в Павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении», где вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Подарок рассчитан на семью и компенсирует также проезд и проживание в путешествии.

А 2 декабря двухмиллионный посетитель Выставки «Россия» Марат Сабитов из Казани вместе со своей женой получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. 15 ноября площадку посетила миллионный гость — Светлана Сулейманова из Пензы. Ее семье достались билеты на балет «Щелкунчик» и поездка в Москву.

В течение всего времени проведения выставки-форума «Россия» на ВДНХ гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка будет проходить до 12 апреля.

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