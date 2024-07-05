Выставку-форум «Россия» в Москве посетили уже 18 млн гостей

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве и 8 июля завершает работу. За время работы выставки ее посетили 18 млн гостей.

Очередным миллионным гостем выставки «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ, стала жительница города Владимира Елизавета Савина. Елизавета Савина вместе с родителями и братом получила подарочный сертификат на семейное путешествие в Омскую область.

«У нас осталось ровно пять дней до закрытия выставки. Поэтому посетителям, всем нашим гостям спасибо за такое внимание, за такую любовь. А сегодня у нас 18 млн. Им стала Елизавета из Владимира. И вся дружная семья поедет в Омскую область, за что Омской области огромное спасибо», — сказала гендиректор выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова.

По данным властей Омской области, семья победителей во трехдневного путешествия в регион посетят самую современная в России хоккейную арену «G-Drive Арена», а также парк развлечений с аттракционами, где находится самое большое за Уралом колесо обозрения, сообщает ТАСС.

Международную выставку-форум «Россия» организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили все 89 российских регионов.

Самая высокая посещаемость выставки была зафиксирована в день открытия, 4 ноября — 192 тыс. человек, и в День защиты детей, 1 июня — 191 тыс. человек. Согласно результатам опроса, проведенного АНО «ЭИСИ» и НИУ «ВШЭ», 40% посетителей выставки приехали из регионов России, 37% посетителей — жители Москвы, 22% — жители Московской области. Из 6,3 тыс. опрошенных 97% отметили, что после посещения экспозиций выставки уверились в том, что они живут в одной из самых передовых стран. 96% опрошенных согласны с тем, что представленные на выставке достижения вселяют уверенность в завтрашнем дне и веру в будущее.

С начала выставки было проведено более 65 тыс. бесплатных экскурсий по 30 маршрутами. Участниками экскурсий стали более 800 тыс. человек. Для детей и молодежи прошло более 1,2 тыс. образовательных мероприятий и около 3,5 тыс. лекций.

За время проведения выставки состоялось более 15 тыс. деловых, культурных, образовательных и спортивных мероприятий. Кроме того, на площадке выставки «Россия» были презентованы национальные проекты, в том числе новые — «Семья», «Кадры», «Молодежь и дети».

Выставку посетили делегации из более чем 120 стран СНГ, Азии, Арабского мира, Южной Америки и Европы. Среди иностранных гостей 2 тыс. участников Всемирного фестиваля молодежи.

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