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Высота снежного покрова в Горячем Ключе достигла 20 сантиметров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vysota-snezhnogo-pokrova-v-goryachem-klyuche-dostigla-20-santimetrov
Видео t.me/sergey_belopolskyi

Более 12 часов коммунальные службы Горячего Ключа в усиленном режиме устраняют последствия снегопада.

В настоящее время высота снежного покрова составляет 20 см. Мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил, что на расчистке дорог с вечера 6 февраля работают девять спецмашин.

«Две комбинированные дорожные машины, два грейдера и два трактора, Terex и мини-погрузчик. Половину этой техники нам удалось приобрести в прошлом году. А в этом закупили пять снегоуборочных машин для тротуаров. Они уже в работе. Резервы для отсыпки — 500 т пескосоляной смеси», — сказал Белопольский.

С 5:00 в городе работают свыше 100 дворников. Сотрудники учреждений расчищают территории школ, детсадов, ДК и спортобъектов.

«Кроме этого наша территория расположена перед перевалом, поэтому мы уже обеспечили готовность к развертыванию и работе мобильного пункта питания и пункта обогрева», — написал Белопольский в Telegram.

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