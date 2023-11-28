Вышедшее из берегов море подтопило 220 дворов и 15 домов в Ейском районе

Подтопления после сильного шторма произошли в Ейске, станице Должанской и поселке Ясенская переправа. Часть жителей эвакуировали в пункты временного размещения.

Всего в Ейском районе подтопило 220 дворов и 15 домов. В большинстве из них воду уже откачали. Эвакуированные жители смогли вернуться в свои дома. В Должанской и Ясенской переправе действует режим «Чрезвычайная ситуация».

В Горячем Ключе и Славянском районе уже откачали всю воду. Там работают оценочные комиссии. В муниципалитетах действует режим ЧС.

На Кубани продолжают ликвидировать последствий разгула стихии. В населенных пунктах работаю коммунальщики, спасатели и волонтеры. Они восстанавливают поврежденные инфраструктурные объекты, расчищают дороги и убирают мусор, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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