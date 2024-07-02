Выпускники Морского и Транспортного колледжей Ушаковки получили дипломы

В минувшие выходные Морской и Транспортный колледжи Ушаковки отправили в большое плавание около 800 курсантов. Эти выпуски войдут в историю, как рекордные по количеству красных дипломов! Самые долгожданные – «золотые» в руках у 130 ребят.

В Транспортном колледже 29 июня состоялся юбилейный пятый выпуск, из 434 курсантов красные дипломы у 92 человек. Этот колледж отличается от любого другого. Не только вузовской материально-технической базой, но и вузовскими традициями, которые переняли здесь с первых же месяцев работы.

Посвящение в курсанты, строгие командиры, построения, форма одежды и отношение к учебе – всё, как в университете. Вот и вручение дипломов – торжественный и волнительный ритуал, к которому ребята шли последние несколько лет. В летописи ТК этот выпуск останется, как самый «золотой». Для сравнения, в 2022 году красные дипломы получили 52 человека, в прошлом – 88, а в этом – 92!

Вне зависимости от дальнейших планов и достигнутых успехов в учебе, ребята говорят о том, что колледж помог им не только получить профессию, но и сформироваться как личностям, по-настоящему почувствовать себя взрослыми людьми, способными принимать решения и отвечать за них.

Курсанты Морского колледжа получали дипломы 30 июня. Выпуск — 2024 держит высокую планку по количеству красных дипломов, из 344 таких – 38! Для сравнения, в прошлом году дипломов «высшего достоинства» было всего 19. В этот раз у судоводителей круглых отличников – 24 человека, у судомехаников – 14.

К тенденциям последних лет можно отнести и тот факт, что плавательные специальности, и, в частности, Морской колледж, выбирает все больше девушек. Удалось даже собрать исключительно женский экипаж для участия в ежегодных состязаниях на ялах, и этим фактом здесь очень гордятся. Как, собственно, и своим музыкальным коллективом – ВИА «Морские котики», без которого не обходится ни одно важное событие, причем, не только в самом учебном заведении, но и в городе. Все эти яркие события, наверняка, будут вспоминать курсанты, стоящие в строю с дипломами в руках и большими планами на будущее.

О том, насколько укрепился престиж Морского колледжа за последние годы, говорит тот факт, что количество курсантов с 2017 года здесь возросло в пять раз, с 260 до 1 тыс. 200! И в наступающем учебном году эта цифра, по всем прогнозам, станет только больше.

Конечно же, отправляя ребят в большое плавание, опытные капитаны, преподаватели Ушаковки, желали, по традиции, семь футов под килем и, как поется в университетском гимне: «умножить славу русских моряков»!