Выплаты на улучшение жилищных условий с начала года получили более 1,4 тыс. жителей Кубани

Прием жителей и выплаты осуществляет Кубанский центр господдержки населения и развития финансового рынка.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина, ряд федеральных и краевых программ поддержки жителей по улучшению жилищных условий реализуется в регионе с 2005 года. Кроме того, с 2022 года впервые в стране начали выплачивать по 1 млн рублей врачам, педагогам и соцработникам на взнос по ипотеке.

«С осени реализуем федеральную программу по предоставлению жилищных сертификатов жителям, вынужденно покинувшим территорию Херсона и Херсонской области. Всего в этом году соцвыплаты на улучшение жилищных условий получили 1 тыс. 434 человека», — сказал Андрей Прошунин.

В Кубанском центре господдержки принимают документы на выплаты на ипотеку по 1 млн рублей бюджетникам, а также льготным категориям граждан, в том числе по проекту «Накопительная ипотека», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанский центр господдержки находится в Краснодаре на улице Бабушкина, 166/ Тургенева, 83. Телефоны: 253-89-78, 251-79-90, 255-33-50.

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