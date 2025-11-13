Logo
Вымогавших деньги за «освобождение» от армии аферистов задержали в Крыму

Вымогавших деньги за «освобождение» от армии аферистов задержали в Крыму
Фото ЦОС ФСБ России

Незаконную деятельность двух жителей Сакского района пресекли сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, двое безработных мужчин 1990 и 2004 годов рождения пытались обманом получить деньги от местного жителя. Злоумышленники требовали 250 тыс. рублей, взамен обещая «решить вопрос» об освобождении призывника от службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. При этом реальной возможности повлиять на призыв они не имели.

Мужчин задержали в момент передачи денег. В их отношении возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает 360.ru.

Читайте также: пятерым жителям Лабинска грозит до 15 лет заключения за вымогательство и насилие.

