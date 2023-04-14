Кубанское дерби покажут в прямом эфире в амфитеатре парка «Краснодар»

Матч между «Сочи» и «Краснодаром» в рамках 23 тура Российской премьер-лиги пройдет 15 апреля в 16:30 на стадионе «Фишт».

Прямую трансляцию встречи покажут в амфитеатре парка «Краснодар». Все желающие смогут бесплатно посмотреть Кубанское дерби.

«Завтра у быков выездной матч! Поддержим их из амфитеатра!», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

По прогнозу синоптиков, 15 апреля будет ясно, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +19 °C.

ФК «Краснодар» после 22 сыгранных туров занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет на 9 строчке.

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