Кубанское дерби покажут в прямом эфире в амфитеатре парка «Краснодар»
Спорт
14.04.2023 12:15
Матч между «Сочи» и «Краснодаром» в рамках 23 тура Российской премьер-лиги пройдет 15 апреля в 16:30 на стадионе «Фишт».
Прямую трансляцию встречи покажут в амфитеатре парка «Краснодар». Все желающие смогут бесплатно посмотреть Кубанское дерби.
«Завтра у быков выездной матч! Поддержим их из амфитеатра!», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».
По прогнозу синоптиков, 15 апреля будет ясно, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +19 °C.
ФК «Краснодар» после 22 сыгранных туров занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет на 9 строчке.
Читайте также: Красочное дерби: ФК «Краснодар» в гостях сыграет против «Сочи». Игры «быков» против «барсов» часто получались яркими и запоминающимися. Впервые соперники встретились в июле 2019 года.
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