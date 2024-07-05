Выдавать права на 15 лет добросовестным водителям предложили в Госдуме

Законопроект, предусматривающий выдачу водительских прав законопослушным водителям на 15 лет вместо стандартных 10, уже внесли в Госдуму.

В пояснительной записке указано, что этот законопроект позволит на более долгий период исключить необходимость прохождения медицинского освидетельствования и сбора нужных документов. Благодаря этому можно сэкономить время и деньги законопослушных водителей. Кроме того, такая инициатива будет мотивировать автомобилистов к соблюдению правил дорожного движения и к более ответственному поведению на дорогах.

«Также принятие законопроекта снизит нагрузку на государственные органы, занимающиеся выдачей и продлением водительских удостоверений», — приводит текст пояснительной записки к законопроекту RT.

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