Выдача автокредитов в Краснодарском крае в сентябре снизилась на 9,4%

По данным национального бюро кредитных историй, в сентябре жители России взяли 78,2 тыс. автокредитов. Это на 10,2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

В Краснодарском крае в сентябре выдали 3,5 тыс. автокредитов. Это цифра на 9,4% меньше, чем в августе. По числу автокредитов Кубань находится на пятом месте в России.

Первое место заняла Москва — 5 тыс. кредитов. На втором — Московская область с 4,5 тыс. кредитов. Далее идут Санкт-Петербург (3,8 тыс.) и Татарстан (3,6 тыс.).

Снижение числа займов отмечается во всех регионах России. Наибольшее снижение зафиксировали в Ростовской области — 21,7%. Меньше всего показатель сократился в Вологодской области — 2%.

Меньше всего автокредитов в сентябре взяли жители Белгородской области — 839. Единственный регион, где зафиксировали динамику роста — Чувашия (4,1%), пишет «Ъ-Кубань».

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