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Выбросившего строительный мусор на контейнерной площадке водителя грузовика оштрафовали в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vybrosivshego-stroitelnyj-musor-na-kontejnernoj-ploshhadke-voditelya-gruzovika-oshtrafovali-v-sochi
Выбросившего строительный мусор на контейнерной площадке водителя грузовика оштрафовали в Сочи
Фото t.me/realny_sochi

Инцидент произошел 7 декабря около 18:30 в районе дома № 2 на улице 20-й Горнострелковой дивизии в Хостинском районе города-курорта.

Видеозапись, на которой запечатлено, как водитель грузовой «Газели» выбрасывает строительный мусор на контейнерной площадке, опубликовали в соцсетях очевидцы. Водитель заметил, что его снимают, поэтому попытался скрыться. На кадрах видно, что при этом он забыл закрыть двери кузова. Как только грузовик тронулся с места, на дорогу из кузова выпал еще один мешок со строительным мусором.

Видеозапись в соцсетях обнаружили сотрудники Госавтоинспекции Сочи.

Была выявлена публикация, на которой водитель транспортного средства «ГАЗ» создал помеху в дорожном движении путем загрязнения дорожного покрытия. При проверке по оперативным учетам водитель транспортного средства был установлен и привлечен к административной ответственности по статье о повреждении дорог. Санкции статьи предусматривают административный штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей для на граждан, 25 тыс. рублей — для должностных лиц и 300 тыс. рублей — для юрлиц, — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ОГИБДД УВД по Сочи.

Кроме того, в отношении водителя проводят проверку по факту загрязнения окружающей среды при выгрузке отходов производства и потребления вне мест размещения отходов.

Читайте также: в Сочи водителя «Газели» задержали за несанкционированный сброс мусора.

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