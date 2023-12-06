Выброшенную «штормом века» древесину раздают на дрова в Новороссийске

В прибрежных районах Новороссийска на берег штормом вынесло кучи топляка, кроме того, были разбиты деревянные постройки. Жителям города предлагают бесплатно забрать древесину на дрова.

На пляже «Коса» в Алексино собрали более 30 кубов древесины. Администрация пляжа готова отдать ее всем желающим.

«Мы почти уже все собрали, остались мелкие обрезки, кто хочет забрать древесину, пусть приезжают, забирают. Если нужна будет помощь, с распилкой и погрузкой, мы поможем распилить и загрузить. Все это абсолютно бесплатно», — сказал управляющий администрации пляжа.

Желающих забрать древесину просят обращаться по телефону +7 (918) 645-67-55.

Также забрать древесину можно в Мысхакском сельском округе, у устья реки Мысхако. Для этого нужно направлять заявки на WatsApp по номеру +7 (952) 987-51-17. За древесиной советуют приезжать со своими инструментами, пишет «Новороссийский рабочий».

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