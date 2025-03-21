Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Вячеслав Никитин: планирование объектов учитывает спортивные традиции района

Ссылка https://kuban24.tv/item/vyacheslav-nikitin-planirovanie-obektov-uchityvaet-sportivnye-traditsii-rajona
Вячеслав Никитин: планирование объектов учитывает спортивные традиции района
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин, начальник отдела физической культуры и спорта администрации Успенского района Мамикон Арутюнян, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Брюховецкого района Денис Смелов.

В Успенском районе заложили первый камень в строительство современного конноспортивного комплекса. Работы планируют завершить в 2026 году. По уровню оснащенности и технической базе комплекс будет соответствовать всем современным стандартам. Здесь смогут проводиться соревнования как краевого, так и всероссийского масштаба. В программе «Детали» обсудили достижения и планы в области строительства спортивных объектов.

Автор: Игорь Щеткин

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях