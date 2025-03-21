Вячеслав Легкодух: ярмарка — эффективная площадка для реализации продукции

Гость программы «Детали» — полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух.

Кубанская весенняя ярмарка проходит выставочном комплексе «Экспоград-ЮГ». На площадку съехались фермеры со всего края, всего — более 400 участников. Они привезли разную продукцию: мясо, колбасы, рыбу, соленья, специи и пряности, овощи, сыры, молочную продукцию и кондитерские изделия. На выставке также представлены производители натуральной косметики, бижутерии, игрушек, саженцы, плодовые и хвойные деревья, цветы и рассаду.

Мнением об участии в ярмарке поделились производители в программе «Детали».