Вузы Росморречфлота присоединяются к проектам Ушаковки — «Героический десант» и «Книга памяти»

Курсанты Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Федора Апраксина, участники поискового отряда «Варяг» разыскали родных своего земляка Михаила Заплавнова, похороненного в братской могиле на территории вуза в Новороссийске.

«Морское братство в действии!» — по словам руководителя Центра патриотического воспитания Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова Ивана Сидорова. Именно под таким девизом ведется совместная поисковая работа. Сейчас «ищут все», ведь откликнулась не только Астрахань, даже Сибирь присоединилась.

Дело в том, что в ходе поисков по проекту «Героический десант» для второго издания «Книги Памяти» о воинах, погибших на «Малой земле» в 1943 году, курсанты Ушаковки осенью прошлого года обратились к представителям морских вузов России. Просьба была одна — помочь в поисках родственников погибших воинов. И вот уже есть первые результаты. Участники поискового отряда «Варяг», состоящего из курсантов Каспийского института морского и речного транспорта имени генерала-адмирала Ф. М. Апраксина (филиал Волжского государственного университета водного транспорта) под руководством Махмуда Абдулазизова, в феврале 2023 года в пригороде Астрахани нашли родных своего земляка. Старшина роты 1-го батальона 165-й стрелковой бригады Михаил Заплавнов погиб в боях на «Малой земле» 27 апреля 1943 года и похоронен в братской могиле на территории Ушаковки.

Ребята побывали в гостях у дочери погибшего воина — Нины Михайловны Веляевой, посмотрели семейный альбом с довоенными фотографиями ее отца, послушали ее воспоминания о нем и о том, как они с мамой пережили войну. Встреча получилась по-настоящему трогательной. Теперь благодаря отзывчивости астраханских коллег-моряков в «Книгу Памяти» добавится еще одна страница с портретом воина, отдавшего жизнь за город-герой Новороссийск.

«Книга Памяти» — это проект, посвященный воинам-малоземельцам, которые похоронены в братской могиле на территории Ушаковки. Впервые о сборнике заговорили в 2020-ом, в год юбилея Великой Победы. Тогда в университете завершили реконструкцию братской могилы и фамилии 2 тыс. 600 воинов-малоземельзев были высечены на мраморных плитах новой «Аллеи Победы». На открытие мемориала съехались родственники погибших солдат. С собой они привезли письма с фронта, фотографии, документы из семейных архивов. Так появилась идея создания полноценного сборника о воинах. С тех пор этой работой занимаются курсанты Центра патриотического воспитания Ушаковки. Ребята списываются и созваниваются с родными погибших героев, уточняют информацию.

В 2023 году к 9 мая готовится уже третье издание «Книги Памяти», которое пополнится благодаря усилиям курсантов-астраханцев.