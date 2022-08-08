ВЦИОМ: современные родители стараются воспитывать детей нравоучениями и наставлениями

Видео канала «Кубань 24»

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, насколько изменились принципы воспитания детей.

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 до 24 лет, в том числе жители Краснодара. Выяснилось, что современные родители реже, но все же прибегают к телесным наказаниям — 7% респондентов наказывают детей ремнем. Ставят в угол — 19%. Раньше этот показатель был значительно выше.

Но подавляющее большинство родителей — 76%, используют все-таки словесные методы убеждения — нравоучения и наставления. Треть опрошенных за провинности лишают детей гаджетов, телевизора и прогулок.

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