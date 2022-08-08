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ВЦИОМ: современные родители стараются воспитывать детей нравоучениями и наставлениями

Общество
08.08.2022 17:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/vtsiom-sovremennye-roditeli-starayutsya-vospityvat-detej-nravoucheniyami-i-nastavleniyami
Видео канала «Кубань 24»

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, насколько изменились принципы воспитания детей.

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 до 24 лет, в том числе жители Краснодара. Выяснилось, что современные родители реже, но все же прибегают к телесным наказаниям — 7% респондентов наказывают детей ремнем. Ставят в угол — 19%. Раньше этот показатель был значительно выше.

Но подавляющее большинство родителей — 76%, используют все-таки словесные методы убеждения — нравоучения и наставления. Треть опрошенных за провинности лишают детей гаджетов, телевизора и прогулок.

Читайте также: на Кубани эксперты проводят консультации для родителей о развитии и воспитании детей.

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