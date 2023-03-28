Второй исправительный центр для осужденных открыли в Краснодаре
Исправительный центр построили на базе предприятия «Энергия» за счет организации. Там находятся мужчины, приговоренные к принудительным работам.
По словам первого вице-губернатора Игорь Галася, в центрах осужденные получают возможность обеспечивать себя, помогать родным и погашать судебные иски. Это позволит им в дальнейшем вновь стать полноправными членами общества.
«Создание рабочих мест в исправительных центрах ведется в соответствии с поручением президента РФ с прошлого года. Это уже седьмой исправительный центр регионального УФСИН России на Кубани и второй в Краснодаре. На сегодняшний день в центрах открыто 835 мест для осужденных», — сказал Галась.
Исправительные центры на базе промышленных и сельскохозяйственных предприятий работают в Краснодаре, Славянске-на-Кубани и Армавире, а также станицах Ильской и Ленинградской и в Успенском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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