Второй день выборов президента России стартовал в Краснодарском крае

Голосование на выборах президента РФ впервые проходит в трехдневном формате — с 15 до 17 марта.

В первый день явка избирателей по России к 22:00 составила более 36 %, в Краснодарском крае — 35, 79 %.

«Участковые избирательные комиссии приступили к работе в штатном режиме. На участках присутствуют наблюдатели от зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, субъектов общественного контроля, а также аккредитованные представители средств массовой информации», — сообщили в крайизбиркоме.

Кандидаты в президенты Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов собираются проголосовать в основной день голосования — 17 марта, Владимир Путин уже проголосовал в онлайн-формате.

В некоторых регионах в первый день выборов были зафиксированы случаи с порчей бюллетеней и урн, в том числе в Краснодарском крае. В связи с этим ЦИК решил усилить охрану урн.

Зафиксированы были и DDoS-атаки, все они были нейтрализованы, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Предварительные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации станут известны в понедельник — 18 марта. Первые результаты — уже после 21:00 17 марта после того, как закроются последние участки в Калининградской области.

Найти избирательный участок, получить информацию о кандидатах можно с помощью цифровых сервисов ЦИК России, которые доступны по ссылке.

Читайте также: в Центре общественного наблюдения подвели итоги первого дня работы на выборах.