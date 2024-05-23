Второй день ищут родителей мальчика, оставленного на улице в Новороссийске

Мальчика без сопровождения взрослых заметили 21 мая в поселке Кирилловка на площадке возле местного клуба на улице Красной, 42.

По данным полиции, 23 мая правоохранители продолжают искать родственников ребенка, а также устанавливать его личность.

«С малышом проводится работа, в ходе которой установлено его предположительное имя — Заур», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Граждан, обладающих информацией о личности мальчика и его родителях, просят позвонить в полицию по телефонам: 102, 112, 8 (8617) 60-55-10.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», найденного на улице мальчика поместили в детскую больницу. На вид ребенку около 5 лет. На вопросы он не отвечал, не разговаривает, но все понимает.