ВТБ запустил цифровой перевод пенсий для сотрудников УМВД по Краснодарскому краю

ВТБ первым среди российских банков реализовал полностью цифровой процесс перевода пенсии для пенсионеров силовых ведомств.

Теперь клиенты УМВД по Краснодарскому краю могут оформить заявление о переводе пенсионных выплат в ВТБ непосредственно в офисе банка или через мобильное приложение, не посещая пенсионный орган МВД.

Новый сервис кардинально меняет существовавший до этого порядок, при котором пенсионерам было необходимо лично обращаться в ведомство для подачи заявления в бумажном виде. Цифровое решение ВТБ позволяет завершить всю процедуру в рамках одного визита в офис, или ВТБ-онлайн (для действующих клиентов ВТБ), экономя время и упрощая процесс для клиентов. На сегодняшний день ВТБ является единственным банком на рынке, предлагающим подобную услугу в полностью цифровом формате.

На новую услугу уже могут рассчитывать около 43 тыс. пенсионеров УМВД по Краснодарскому краю.

«Запуск цифрового перевода пенсий — это важный шаг в развитии сервисов ВТБ для особой категории клиентов-пенсионеров. Мы не просто оцифровали бумажный процесс, мы исключили для пенсионеров силового ведомства необходимость посещения дополнительных инстанций, предоставив возможность решить все вопросы полностью в цифровом виде в офисе ВТБ или с помощью мобильного приложения», — отметил управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин.

Для оформления перевода пенсии в ВТБ пенсионеру УМВД необходимо:

обратиться в офис ВТБ для открытия карты и получения реквизитов пенсионного счета (при себе необходимо иметь паспорт);

подать заявление о переводе пенсии через сотрудника банка в цифровом виде. Все оформление занимает один визит;

для действующих клиентов ВТБ достаточно выполнить операцию «Перевод военной пенсии» в ВТБ-онлайн.

