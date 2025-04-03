ВТБ: южане назвали товары, которые заказывают через доставку

43% южан не готовы полностью отказаться от физического посещения магазинов и перейти на онлайн-покупки с доставкой. Одновременно треть готовы рассмотреть такую возможность в перспективе. Главными стимулами перехода к онлайн-площадкам называют более низкие цены (62%) и бесплатную доставку (51%). Это следует из исследования ВТБ о востребованности услуг доставки в России.

Продукты питания остаются самым востребованным товаром для доставки (70% заказов), за ними следуют одежда и обувь (39%) и корма и товары для животных (36%). Реже заказывают книги и канцелярию (12%), а также мебель (14%). Лишь 26% опрошенных хотя бы раз заказывали доставку лекарств — большинство респондентов предпочитают приобретать их лично в аптеках.

Каждый четвертый южанин пользуется курьерскими услугами несколько раз в неделю, а 36% делают заказы ежемесячно. Чаще всего доставку заказывают жители Москвы и Московской области — 71% опрошенных пользуются услугами курьеров хотя бы раз в месяц. Популярен сервис и среди жителей Центрального и Южного федеральных округов (по 66%), на Урале (63%). Минимальный спрос зафиксирован на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

По мнению респондентов, на переход из офлайн-шопинга в онлайн влияют широкий ассортимент (34%), улучшенный сервис (36%) и скорость доставки — до нескольких часов (18%). Среди главных недостатков доставки отмечены невозможность осмотра товара (62%), проблемы с качеством сервиса (39%) и высокая стоимость доставки (42%).

Возможность доставки является неотъемлемой частью сервиса не только в торговле, но в банковской сфере. Каждый четвертый участник исследования хотя бы раз пользовался выездным банковским сервисом для получения карты (31%). Еще почти четверть опрошенных (23%) готовы воспользоваться при необходимости.

Как прокомментировал руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ Василий Палаткин, сегодня уже каждый четвертый клиент банка оформляет банковские продукты через выездной сервис.