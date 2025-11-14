ВТБ составили портрет кубанского инвестора

Исследование, проведенное ВТБ Мои Инвестиции в преддверии инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар», показывает: инвесторы региона в основном используют консервативные стратегии, делают ставку на облигации и стабильный доход при умеренном уровне риска. Средний размер инвестиционного портфеля жителей Краснодарского края составляет 557 тыс. рублей.

«Сегодня с брокером ВТБ в Краснодарском крае инвестируют 118 тыс. человек. За год их число увеличилось на 17%, а совокупный объем активов достиг 65 млрд рублей. Динамика показывает укрепление доверия к инвестиционному рынку и постепенное формирование культуры осознанного инвестирования», — отметил управляющий директор департамента брокерского обслуживания Сергей Шибаев.

Около 60% инвесторов региона выбирают консервативные стратегии, где основу портфеля составляют облигации. Средний клиент из Краснодарского края совершает около 30 тыс. сделок в месяц, что отражает высокий уровень торговой активности.

Возраст инвестора напрямую влияет на структуру портфеля. Инвесторы старше 50 лет держат около половины активов в облигациях и четверть — в акциях. У участников до 30 лет доля акций достигает 31%, а облигаций — 20%. Независимо от возраста, популярным инструментом остается фонд «Ликвидность», а в среднем портфеле — около пяти различных активов.

Клиенты региона, использующие сервис персонального инвестиционного консультирования Advisory Pro, имеют агрессивный риск-профиль и совершают сделки почти еженедельно. Их портфели сбалансированы: половину составляют облигации (ОФЗ, корпоративные и валютные бумаги), вторую половину — акции, паи и депозитарные расписки. Такая структура отражает ожидания снижения ключевой ставки и укрепления валюты.

