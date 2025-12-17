ВТБ рассказал, какую культурную программу предпочитают южане

Результаты опроса* ВТБ показали, что более трети жителей ЮФО планируют посетить культурные мероприятия в новогодние каникулы, а еще половина южан готовы присоединиться, если найдут для себя интересные события.

В новогодние праздники треть опрошенных (38%) уже запланировала походы в театры, музеи, кино и на концерты. Еще практически половина респондентов (49%) не исключают, что пойдут на мероприятия, если найдут интересные варианты в афишах.

Самые популярные формы культурного отдыха у южан этой зимой – кино (58%), концерты (56%) и театр (42%).

Большинство опрошенных собираются проводить культурный досуг в кругу семьи: 65% пойдут на мероприятия с супругом или супругой, 42% – с детьми, 31% – с друзьями. С родителями отдых проведут 23% респондентов, а 8% предпочитают культурный досуг в одиночестве.

Особую роль в расширении доступа к культурным событиям южане отводят Пушкинской карте: почти у половины родителей (44%) дети ей пользуются, а среди семей, где молодые люди оформили карту, большинство планируют использовать ее именно в новогодние каникулы. Так, по Пушкинской карте жители ЮФО чаще всего покупают билеты в кино (68%), театры (59%), музеи (23%) и концерты (36%).

«Все больше россиян планируют проводить выходные не только активно, но и культурно – посетить музеи, театры, кино и концерты. Каждый третий участник нашего опроса планирует в этом году чаще ходить на культурные мероприятия и делать это всей семьей. В этом им помогает и Пушкинская карта, которая открывает молодым людям доступ к самым популярным мероприятиям», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*Опрос проведен в декабре 2025 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

