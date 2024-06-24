Выставка-форум и фестиваль «Отпуск Expo&Fest» пройдут в Краснодаре

Выставка-форум и фестиваль, посвященные автотуризму и активному отдыху, пройдут в краевой столице с 27 по 29 июня.

В программе фестиваля: встречи с блогерами-путешественниками, выступления стендап-комиков, экспозиции, фотозоны и площадки с аниматорами для детей. Выступят кавер-группы, а завершит праздничный концерт хедлайнер – Хабиб.

Посетители выставки увидят новые модели быстровозводимых конструкций — сферы и купола, сафари-тенты, белл-тенты. Также будут предоставлены различные модели автодомов, туристическое снаряжение, солнечные панели, септики. Отельеры и владельцы глемпингов проведут лекции. Кроме того, гостей ждет интерактивная программа от партнеров фестиваля и выставки.

Выставка-форум будет работать 27-29 июня с 10:00 до 18:00. Фестиваль состоится 29 июня с 10:00 до 22:00. Все мероприятия пройдут в выставочном комплексе «Экспоград Юг» по адресу: Краснодар, улица Конгрессная, 1.

Получить бесплатный билет на фестиваль и познакомиться с подробной программой можно на сайте.