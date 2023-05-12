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Всероссийский форум военно-исторических реконструкторов проведут в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vserossijskij-forum-voenno-istoricheskih-rekonstruktorov-provedut-v-anape
Всероссийский форум военно-исторических реконструкторов проведут в Анапе
Фото t.me/anapaofficial

Мэр Анапы Василий Швец 12 мая провел пресс-конференцию, на которой обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи.

По словам главы города-курорта, 9 мая в Анапе открыли музей воинской славы в парке военной техники. Также в этом году в Анапе планируют провести всероссийский форум военных реконструкторов. На центральном кладбище появится мемориал доблестных жителей Анапы, погибших в военных конфликтах.

В Анапе и сельских округах стоят 9 храмов, сады и школы получают статус казачьих. Стартовало строительство комплекса «Застава» с тиром и спортзалами, где подростки смогут пройти военно-полевую подготовку, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: около 50 человек со всей страны поучаствовали в реконструкции боя под Анапой.

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