Всероссийский форум активистов движения «Пост № 1» состоится в Краснодаре
Общество
04.04.2023 11:09
Слет проведут с 13 по 16 апреля. В рамках мероприятия более 30 команд подростков 14-17 лет продемонстрируют военно-спортивные навыки и знания истории России, а также познакомятся с достопримечательностями города.
По словам начальника управления по делам молодежи Сергея Мальцева, в краевой столице впервые примут активистов движения «Пост № 1» со всей страны.
«Слет приурочили к 45-летию «Поста № 1» Краснодара. Этот юбилей мы планируем отмечать масштабно», — подчеркнул Мальцев.
Торжественную церемонию открытия форума проведут 14 апреля, ее участниками станут основатели и ветераны постовского движения Краснодара, родители выпускников Почетного караула города. Начало мероприятия в 11:00 у Вечного огня на улице Северной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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