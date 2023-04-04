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Всероссийский форум активистов движения «Пост № 1» состоится в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vserossijskij-forum-aktivistov-dvizheniya-post-1-sostoitsya-v-krasnodare
Всероссийский форум активистов движения «Пост № 1» состоится в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Слет проведут с 13 по 16 апреля. В рамках мероприятия более 30 команд подростков 14-17 лет продемонстрируют военно-спортивные навыки и знания истории России, а также познакомятся с достопримечательностями города.

По словам начальника управления по делам молодежи Сергея Мальцева, в краевой столице впервые примут активистов движения «Пост № 1» со всей страны.

«Слет приурочили к 45-летию «Поста № 1» Краснодара. Этот юбилей мы планируем отмечать масштабно», — подчеркнул Мальцев.

Торжественную церемонию открытия форума проведут 14 апреля, ее участниками станут основатели и ветераны постовского движения Краснодара, родители выпускников Почетного караула города. Начало мероприятия в 11:00 у Вечного огня на улице Северной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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