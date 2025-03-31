Всероссийский фестиваль патриотической песни прошел в Краснодаре

Региональные этапы уже прошли в Новосибирске, Томске, Чите, Иркутске. Теперь свои композиции представляют кубанцы. Гала-концерты проходят при поддержке Академии культуры и творчества имени Иосифа Кобзона.

Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что почетный житель Краснодара и Анапы Иосиф Кобзон внес особый вклад в развитие культурной жизни Кубани. Она добавила, что Кобзон стоял у истоков создания ТО «Премьера».

По словам замглавы региона, на участие в фестивале поступили сотни заявок со всех уголков региона.

«В прослушиваниях отобрали 50 музыкантов. Сегодня они выступят на гала-концерте в Музыкальном театре, а победитель примет участие в концерте ко дню рождения выдающегося артиста в Кремле», — добавила она.

Участников оценивали такие звезды, как Ольга Кормухина, Игорь Демарин и Мариам Мерабова. В Краснодаре они провели серию вокальных мастер-классов. Принимала участие в фестивале и дочь маэстро Наталья Раппопорт-Кобзон.

«Также сегодня Детской музыкальной школе № 7 присвоили имя Иосифа Кобзона, на ее фасаде установили памятную доску. В Музыкальном театре открыли памятный знак», — написала Минькова в Telegram.

«Фестиваль патриотической песни объединил исполнителей и коллективы с разных уголков Кубани. Конкуренция здесь серьезная. На конкурс отправили более 800 заявок. Для каждого — это стимул выступить как можно лучше, а это только подогревает интерес зрителей к выступлениям», — сообщил корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда.

«Краснодарский край принимает участие в этом событии в третий раз. В этом году победители из регионов получат возможность выступить со звездами российской эстрады в Москве», — сказала дочь Иосифа Кобзона — Наталья Раппопорт-Кобзон.

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