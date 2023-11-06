Всероссийские осенние недели финансовой грамотности пройдут на Кубани

Акция продлится с 7 по 10 ноября. Главная цель — заинтересовать жителей темой финансовой грамотности и мотивировать их к повышению уровня знаний.

«Сегодня элементы финансовой грамотности включены в образовательную программу, но мы не забываем и о взрослых. Чаще именно они становятся жертвами мошенников. В этот раз задания подготовлены для экономически активных жителей Кубани. Тематика подобрана по таким актуальным направлениям, как кредитование, инвестиции и личная финансовая безопасность», — рассказал и. о. министра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.

Мероприятия пройдут в формате лекций и тестов, а также полезные курсы и видеоролики. Принять участие можно на портале моифинансы.рф, а также во «ВКонтакте» и Telegram-канале «ФинЗОЖ эксперт». Подробную информацию можно посмотреть на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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