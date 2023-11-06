Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Всероссийские осенние недели финансовой грамотности пройдут на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vserossijskie-osennie-nedeli-finansovoj-gramotnosti-projdut-na-kubani
Всероссийские осенние недели финансовой грамотности пройдут на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Акция продлится с 7 по 10 ноября. Главная цель — заинтересовать жителей темой финансовой грамотности и мотивировать их к повышению уровня знаний.

«Сегодня элементы финансовой грамотности включены в образовательную программу, но мы не забываем и о взрослых. Чаще именно они становятся жертвами мошенников. В этот раз задания подготовлены для экономически активных жителей Кубани. Тематика подобрана по таким актуальным направлениям, как кредитование, инвестиции и личная финансовая безопасность», — рассказал и. о. министра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.

Мероприятия пройдут в формате лекций и тестов, а также полезные курсы и видеоролики. Принять участие можно на портале моифинансы.рф, а также во «ВКонтакте» и Telegram-канале «ФинЗОЖ эксперт». Подробную информацию можно посмотреть на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кубань лидирует в РФ по про просмотру уроков по финграмотности.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях