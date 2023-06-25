Всероссийская неделя профилактики рака легких проведут в Краснодарском крае

Акция пройдет с 26 июня по 2 июля во всех районах края. Медики организуют онкопатрули, школы здоровья и профилактические акции.

«Факторы риска развития рака подразделяются на внешние и внутренние. Причиной может быть как наследственность, так и хронические заболевания легкого. Курение также является основным толчком для развития более 20 злокачественных новообразований различных локализаций. Вредная привычка увеличивает риск развития рака легкого в 15 раз», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров.

Во время акции на Кубани проведут десятки мероприятий. В Ленинградском районе 26 июня будет работать онкопатруль, а в Успенском — мобильный центр «Маршрут здоровья». С 27 по 29 июня для жителей Тимашевского района организуют диспансеризацию в специализированном выездном комплексе. В Апшеронском районе 28 июня проведут тематическую школу здоровья, а 29 июня – акцию «Кубань – край долгожителей». В Белореченском районе 1 июля состоится профилактическая акция «День здоровья», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Более подробно о проведении всероссийской недели профилактики рака легких можно ознакомиться здесь.